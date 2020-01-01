«Уралкалий» принимает участие в выставке «Образование и карьера» Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году традиционная выставка «Образование и карьера» на «Пермской ярмарке» проходит в онлайн-формате. До 24 января школьники Пермского края могут получить консультации специалистов и пройти профориентационный тест в социальных сетях. Он позволит будущим абитуриентам определиться со списком российских и зарубежных вузов, обучение в которых поможет получить работу мечты — в том числе в «Уралкалии».

Компания является постоянным участником традиционной выставки, представляя свои карьерные возможности будущим студентам.

Всего же «Образовании и карьере» принимают участие более 200 факультетов пермских и иногородних учебных заведений. О нюансах поступления рассказывают 13 вузов Прикамья, 13 вузов из других городов России: Москвы, Томска, Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока. Международное образование представлено вузами Словакии и обучением в США. Также в числе участников — предприятия Пермского края и компании по подготовке к ЕГЭ.







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