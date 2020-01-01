Мария Сыропятова В расписании аэропорта появился рейс из Перми в Усинск Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В ближайшее время в расписании международного аэропорта «Пермь» появится рейс до Усинска. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полёты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Ожидается, что полёты будут осуществляться на канадских самолётах Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость салона — 50 человек. Рейсы запланированы два раза в неделю — по средам и четвергам.

Ориентировочная стоимость билетов в одну сторону — от 8,1 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.