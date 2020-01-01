Елена Синица КСП выявила нарушения на сумму 838 млн руб. при строительстве микрорайона «Любимов» Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов»

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Пермского края (КСП) провела экспертную проверку строительства микрорайона «Любимов» в Березниках. На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого Заксобрания 19 января председатель КСП Геннадий Тушнолобов отчитался о результатах проверки.

Он отметил, что в период с 2014 по 2020 год АО «Корпорация развития Пермского края» (основной застройщик проекта) заключило 574 договора на общую сумму 17,99 млрд руб. При этом фактическая стоимость выполненных работ по актам сверки составила 2,7 млрд руб. Но оплатили по этим актам 3,9 млрд руб. За это же время корпорация расторгла 55 договоров на сумму почти 12 млрд руб., из них 38 (на сумму 11,8 млрд руб.) — в одностороннем порядке.

По мнению КСП, большое количество расторгнутых договоров говорит о том, что «корпорацией функции заказчика-застройщика выполняются ненадлежащим образом». Это создаёт риски обращения подрядчиков в суды о признании одностороннего отказа незаконным.

При этом КСП выявила нарушения на общую сумму 838 млн руб. Среди них — оплата невыполненных работ, необоснованное расходование средств, необоснованное увеличение стоимости договоров.

Депутаты отметили, что после доклада «возникает много вопросов».

«Нужно понимать, что будет с самой корпорацией? С этими деньгами? Когда мы завершим эту стройку? Некая модель судьбы предприятия должна быть», — заявил председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.

В ходе обсуждения депутаты приняли решение принять информацию КСП к сведению. К марту 2021 года корпорация должна предоставить планы о реализации проекта.

Генеральный директор АО «КРПК» Алексей Бураков заявил, что сумма выявленных нарушений складывается из авансов, выданных подрядчикам на выполнение работ: «Часть средств — порядка 304 млн руб. авансовых платежей, выплаченных ПСК «БОР», с которым мы разорвали отношения, — возвращены «КРПК» по банковской гарантии. Ещё часть выплачена подрядчикам в качестве авансов. То есть они получили авансовые платежи, работы ещё не предъявлены, но только потому, что они в данный момент выполняются». Также он пояснил, что информация о многих нарушениях, на которые указывает КСП, «ещё в 2020 году была передана новой командой «КРПК» в правоохранительные органы». И новые подрядчики, по его словам, продолжают фиксировать недочёты, материалы по которым «КРПК» по мере поступления передаёт контролирующим органам.

Напомним, проект строительства нового микрорайона в Березниках охватывает площадь более 250 тыс. кв. м. К настоящему моменту введено в строй около 13 многоквартирных домов, ещё 16 находятся в стадии строительства.

Фото: из доклада Контрольно-счётной палаты

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