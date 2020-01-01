Мария Сыропятова Мэрия получила в собственность помещения в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Процедура по принятию в муниципальную собственность помещения на Горького, 18 завершена, об этом сообщили в мэрии.

Общая площадь переданных в собственность муниципалитета помещений составила 809 кв. м. В мэрии сейчас решают, как будут их использовать.

Напомним, эта передача состоялась в рамках соглашения о переводе в федеральную собственность здания и земельного участка на ул. Комбайнеров, 30. Муниципалитет взамен получил помещения на ул. Горького, 18.

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