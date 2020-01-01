Елена Синица КРПК задолжала региональному бюджету 1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого Заксобрания 19 января председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Тушнолобов сообщил, что АО «Корпорация развития Пермского края» задолжала региональному бюджету 1 млрд руб. Средства были получены за счёт продажи акций ОАО «Международный аэропорт Пермь».

Как пояснил Геннадий Тушнолобов, ранее министерство строительства Пермского края распорядилось не возвращать данные денежные средства.

«В ближайшее время это может стать предметом исков от правоохранительных органов», — отметил Геннадий Тушнолобов.

Более того, доходы реализации ценных бумаг — акций ОАО «Международный аэропорт Пермь» — стали одним из доходных источников. От их продажи корпорация заработала 1,5 млрд руб. Генеральный директор корпорации Алексей Бураков отметил, что продажа произошла ещё до того, как он её возглавил.

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