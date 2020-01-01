Алиса Окулова Номера маршрутов на пермских трамваях будут отдельно выделяться цветовым кодом Для каждого маршрута разработано отдельное цветовое решение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение января на всех трамваях Перми, помимо обозначения номера маршрута, будет установлен цветовой код для того, чтобы пассажиры издалека смогли определять, какой трамвай подходит к остановке. Это необходимо, прежде всего, для людей с плохим зрением.

В департаменте транспорта отобрали четыре цветовых варианта: белый, жёлтый, зелёный и синий.

В частности, сочетание жёлтого и зелёного цветов будет применено к обозначению маршрута №11 «Школа №107» — «Микрорайон Висим» (самый популярный маршрут города, исходя из ежесуточного пассажиропотока).

Таким образом, в нумерацию трамваев вернётся цветовой код, который уже применялся с 1980-х годов до середины 2010-х. Но если тогда цвет наносился на деревянные таблички, то теперь он будет отображаться на цветовом табло трамваев.

Администрация Перми

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