Количество инфицированных коронавирусом жителей Пермского края превысило 36 тыс. человек Число летальных исходов превысило 2,3 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 297 новых случаев заболевания коронавирусом. Также за этот период вылечился 291 человек, 22 инфицированных скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии общее количество инфицированных в регионе составило 36 292 жителя. Из них 29 714 человек вылечились, 2 303 — скончались (1323 — напрямую от вируса, 980 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4573 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 96 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 37,8%.

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