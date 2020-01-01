Елена Лодыгина журналист Департамент транспорта пока не нашёл доказательств того, что школьника без маски высадили из автобуса в мороз Мама ребёнка сообщала, что инцидент произошёл 11 января на маршруте №20 Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

Информация о том, что в январе 13-летнего школьника высадили из автобуса из-за того, что у него с собой не было маски, не подтвердилась. Проверка проводилась по видеоматериалам, которые были предоставлены перевозчиком. Об этом в ходе комитета экономического развития пермской гордумы заявил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

«Конкретный случай по 20-му маршруту, который был в СМИ, где ребёнку 13 лет. По тому времени, которое они обозначили в жалобе, мы провели проверку, запросили видео, пока факт высадки ребёнка в данное время по данному маршруту не подтвердился. Бывают случаи, когда ошибаются маршрутом, мы расширим [зону поиска]», — заявил Анатолий Путин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 11 января школьника без маски высадили из автобуса, когда на улице было около -20°. Об этом в соцсетях сообщила мать ребёнка. Она пояснила, что её 13-летний сын пять кварталов шёл домой за маской.

«Сына высадили из автобуса маршрута №20 (с ул. Адмирала Ушакова автобус отошёл в 13:28), следовавшего в сторону центра из Закамска, потому что у ребёнка не оказалось с собой защитной маски», — приводит слова женщины паблик «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте». Женщина говорит, что у её сына была с собой предоплаченная транспортная карта.

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