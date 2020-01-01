Алиса Окулова Стоимость арестованного прикамскими приставами имущества в 2020 году составила 1,7 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В 2020 году судебные приставы Прикамья передали на реализацию арестованное имущество должников, общая сумма которого составила 1,7 млрд руб., но в результате продажи выручено всего 450 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Самым дорогим имуществом стал крупный рогатый скот под залогом стоимостью 24 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи, — реализация восьми «арестованных» зданий за 152 млн руб.

В рейтинге самого необычного имущества оказались тренажёры за 2,5 млн руб., рентгеновский аппарат стоимостью более 1 млн руб. и аттракцион 5D-кинотеатр за 840 тыс. руб.

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