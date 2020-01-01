Роспотребнадзор допускает рост заболеваемости COVID-19 в начале весны и спад к лету Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о прогнозах распространения коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала Наталья Пшеничная.

Кроме того, она допустила, что, возможно, уже пройден пик заболеваемости.

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