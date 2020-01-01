«Метафракс» заключил соглашение о сотрудничестве в рамках Пермского научно-образовательного центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут подписали соглашение о сотрудничестве компании и правительства Пермского края. Документ — основа для долгосрочного сотрудничества Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (НОЦ) и предприятия, в первую очередь, в рамках такого направления работы центра, как «Химические технологии», сообщает пресс-служба компании.

Соглашение предусматривает взаимодействие как в научном, так и в образовательном направлении. Речь идёт о совместных разработках, промышленном освоении и выводе на российский и мировой рынки продуктов и технологий, создании новых производств и модернизации существующих. В рамках образовательного направления сотрудничество направлено на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров.

— Наш уникальный Пермский научно-образовательный центр объединяет образование, науку и промышленность. Для региона важно развивать центр в тесной кооперации с предприятиями. Основная цель этой работы — создание новых технологий и продуктов мирового уровня. И у центра в этом направлении большие перспективы: в нём ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, апробируется внедрение новых технологий в производство. Компания «Метафракс» — надёжный партнёр Пермского края, который сегодня реализует в регионе два крупных инвестпроекта. Уверен, что наше сотрудничество в рамках НОЦ будет эффективным и результативным как для предприятия, так и для центра, — подчеркнул важность подписанного документа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

— НОЦ для нас интересен, прежде всего, как интегратор научных и образовательных ресурсов в регионе. Кооперация в рамках центра науки и предприятий реального сектора экономики может дать ощутимый синергетический эффект. В прошлом году мы уже провели с НОЦ совместную работу по ряду перспективных проектов и рассчитываем, что благодаря подписанию соглашения наше взаимодействие перейдёт на более глубокий уровень и принесёт новые положительные результаты, — заявил председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

Директор АНО НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин отметил, что для центра важно сотрудничество с «Метафраксом» как международной компанией.

— Мы понимаем, что, работая на глобальном рынке, «Метафракс» очень хорошо понимает актуальные вызовы, перспективные направления развития технологий. Это означает, что в рамках нашей совместной работы мы решаем по-настоящему важные задачи, а её результаты по праву будут относиться к мировому уровню. И главное, зная перспективные задачи, мы сможем выстраивать образовательный процесс так, чтобы выпускники вузов не «догоняли» предприятия, а уже в процессе обучения знакомились с самым актуальными и перспективными подходами, — сообщил Павел Илюшин.

«Метафракс Групп» постоянно работает над повышением технологичности производства и развитием своей продуктовой линейки, имеет большой опыт сотрудничества с различными научно-образовательными организациями. Компаниями группы заключён ряд соглашений о взаимодействии с вузами, в том числе с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ).

НОЦ «Рациональное недропользование» вошёл в число первых пяти центров, созданных в 2019 году в рамках национального проекта «Наука».

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