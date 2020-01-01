Татьяна Сукрушева В Прикамье увеличилось количество летальных исходов из-за алкоголя При этом снизилось число отравлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2020 году было зарегистрировано 354 случая отравления алкоголем, что на 12,3% ниже уровня за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

При этом за год зафиксировано 36 случаев алкогольного отравления среди детей до 14 лет. По сравнению с 2019 это на 46,7% меньше.

С другой стороны, в регионе увеличилось количество летальных исходов из-за отравления алкоголем — 222 случая, тогда как в 2019 году их было 206.

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