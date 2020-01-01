Примерно у 10% привитых от COVID-19 пермяков наблюдались покраснения и повышение температуры Всего первый компонент вакцины поставили 4,1 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Власти Прикамья подвели промежуточные итоги вакцинации населения от коронавируса препаратом «Спутник V».

По состоянию на 18 января, первым компонентом вакцины (каждый вакцинируемый должен быть привит двумя компонентами с разницей в месяц) привито 4,1 тыс. человек, двумя компонентами — 1,2 тыс. человек.

Всего на территории края к настоящему моменту доставлено 8,5 тыс. доз вакцины, которые распределены в следующих медучреждениях: Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД, поликлиники №№2, 4, 5, 7, городская клиническая поликлиника Перми, КБ Свердловского района, ГБ №6 и ГКБ им. Гринберга, краевая больница им. Вагнера в Березниках.

Как отметил главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгений Сармометов, вакцинация в основном происходит без последствий,

«По нашим наблюдениям, реакции (покраснения в местах уколов и повышение температуры тела) были у 8–10% вакцинированных и без следа проходили в течение двух-трёх суток», — пояснил Евгений Сармометов.

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