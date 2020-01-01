Для учеников, находившихся на дистанте, будет продлено действие транспортных карт Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 18 января, будет ещё раз продлён срок льготных транспортных карт для учащихся, которые находились на дистанционном обучении с 16 ноября до 11 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта Перми.

При этом важно отметить, что продлению подлежат «проездные», которые были пополнены до 16 ноября, при этом с 23 ноября до 10 января по ним не должно было быть совершено ни одной поездки. Пополнение было осуществлено на количество неизрасходованных поездок либо, в случае с безлимитными тарифами, на количество дней, выпавших период с 23 ноября до момента окончания срока действия проездного.

Ученические проездные продлевались трижды — 8 июня, 1 сентября и 16 декабря 2020 года.

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