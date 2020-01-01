Елена Синица HeadHunter: Около 83% жителей Прикамья готовы работать сверхурочно Поделиться Поделиться Твитнуть

Порядка 83% жителей Пермского края рассказали, что согласились бы работать сверхурочно, если бы их работодатель начал максимально заботиться о сотрудниках. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

По данным исследования, чаще всего такой ответ давали представители профессиональных сфер «закупки», «добыча сырья» и «безопасность», реже всего — «бухгалтерия», «наука, образование» и «управление персоналом». Лишь 11% респондентов сообщили, что не готовы работать больше, чем положено.

Порядка 70 % жителей края рассказали, что если бы их работодатель проявлял максимальную заботу о сотрудниках, они были бы готовы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. Наиболее распространён такой ответ среди представителей сфер «туризм, гостиницы, рестораны», «закупки» и «высший менеджмент», реже — «искусство, масс-медиа», «добыча сырья» и «медицина, фармацевтика». Около 21% не готовы выходить за рамки своих стандартных обязанностей.

При этом работающие жители Прикамья дали невысокую оценку уровню заботы их компании о сотрудниках. Средний балл составил 3,1 балла из пяти возможных. Пятёрку своим работодателям поставили лишь 8%, ещё 6% оценили заботу со стороны своего работодателя на единицу.

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