Алиса Окулова Социальные выплаты с февраля вырастут на 4,9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ГТРК Вятка

С 1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9%. Об этом говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

Коэффициент индексации определён исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равного 104,9%.

Прежде всего, на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России.

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