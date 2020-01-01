В Прикамье за сутки — 295 новых случаев коронавируса Также скончались 16 инфицированных пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 295 новых случаев заражения коронавиурсом. Также за этот период скончались 16 инфицированных пациентов, 209 — вылечились.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе общее количество инфицированных достигло 35 995 человек, из них 29 423 — вылечились, 2281 — скончались (1312 — непосредственно от коронавируса, 969 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4490 человек (у них есть признаки коронавируса, либо они контактировали с инфицированными), в медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 89 инфицированных, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях региона составляет 41,6%.

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