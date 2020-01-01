Елена Лодыгина журналист Минздрав отменил ПЦР-тестирование на коронавирус перед плановой госпитализацией в больницы Его заменят на экспресс-тесты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения РФ 26 декабря внесло изменения в приказ №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции», принятый 19 марта 2020 года.

Как прокомментировали данные изменения в минздраве Пермского края, обязательное ПЦР-тестирование на ковид перед плановой госпитализацией пациентов по новым изменениям заменено на экспресс-тесты. Какие именно экспресс-тесты будут применяться в Пермском крае для диагностики коронавируса, в минздраве не пояснили.

Кроме того, изменения были внесены и в порядок тестирования контактных по COVID лиц. У них теперь рекомендуется не брать анализы на коронавирус, как это было раньше. Тестирование будет выполняться лишь в том случае, если у контактных появились симптомы ОРВИ. Заболевших со средним и тяжёлым течением ковида при выздоровлении выписывают без проведения лабораторного исследования на COVID-19, а пациенты с COVID среднетяжёлого или тяжёлого течения, пациенты с тяжёлыми и (или) осложнёнными формами гриппа и внебольничной пневмонии могут отказаться от госпитализации (их изолируют на дому и ежедневно обзванивают).

Изменения коснулись и коронавирусных стационаров. Их теперь подразделяют на два типа: первый — это подразделение для лечения пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии; второй тип — это пациенты группы риска, сюда же включены койки для среднетяжёлых пациентов, койки для тяжёлых пациентов, не требующих проведения ИВЛ и НИВЛ, койки для крайне тяжёлых пациентов, требующих проведения инвазивной вентиляции лёгких. Иными словами, второй тип — это подразделение для госпитализации пациентов, переведённых на долечивание из стационара первого типа, а также для пациентов из группы риска в состоянии лёгкой и средней тяжести.

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