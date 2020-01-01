Мария Сыропятова Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы из Перми в Бишкек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind) планирует запустить рейсы из Перми в столицу Киргизии Бишкек. Данные об этом опубликованы на сайте Росавиации.

Запрос авиакомпании на обслуживание маршрута будет рассмотрен на межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам 19 января. Планируется, что перелёты по маршруту Пермь — Бишкек будут осуществляться от двух до семи раз в неделю.

Ранее «Северный ветер» получил разрешение на регулярные перелёты Пермь — Тель-Авив (Израиль), а также на рейсы из Перми в Узбекистан — в Фергану, Самарканд и Наманган.

Пока из Перми улететь за границу напрямую по-прежнему нельзя: с весны 2020 года после начала пандемии полёты были приостановлены.

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