В Прикамье с начала пандемии коронавирус выявлен у 35,7 тыс. жителей За сутки положительные тесты сдали 296 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие выходные в Пермском крае выявлено 296 новых случаев коронавируса. За этот же период 341 человек вылечился, 14 инфицированных скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено 35 700 случаев заражения, 29 214 человек вылечились, 2265 — скончались (1302 — напрямую от вируса, 963 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4509 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 88 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 37,7%.

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