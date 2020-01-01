Пермь стала лидером в России по росту цен на бензин За неделю он подорожал на 1,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, за неделю, с 4 по 10 января, Пермь стала лидером (вместе с Омском и Нижним Новгородом) по росту цен на бензин — он подорожал на 1,1%.

1 л бензина в Прикамье стоит в среднем 47,74 руб., что является самым высоким показателем в Приволжском федеральном округе (в среднем в ПФО 1 л бензина стоит 45,3 руб.). Далее следуют Нижний Новгород (46,62 руб.) и Киров (46,41).

По данным Росстата, бензин подорожал в 65 субъектах, подешевел — в четырёх.

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