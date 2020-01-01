В наступившем году больницам Пермского края планируется передать 125 новых автомобилей Около половины из них — «Нивы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В 2021 году медучреждениям Пермского края запланировано передать 125 новых автомобилей. Большинство из них — 58 единиц — модели «Нива» (Lada — 213100). Об этом сообщили в краевой администрации.

Отметим, в ушедшем 2020 году больницам было передано 99 автомобилей.

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