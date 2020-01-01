Сергей Данилов
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Авиасообщение возобновится с 27 января, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.
Решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.
С 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:
Москва — Ханой, два раза в неделю;
Москва — Дели, два раза в неделю;
Москва — Хельсинки, два раза в неделю;
Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю;
Москва — Доха, три раза в неделю.
Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир с трех до пяти раз в неделю.
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