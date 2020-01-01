Сергей Данилов Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Авиасообщение возобновится с 27 января, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.

Решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.



С 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:

Москва — Ханой, два раза в неделю;

Москва — Дели, два раза в неделю;

Москва — Хельсинки, два раза в неделю;

Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю;

Москва — Доха, три раза в неделю.

Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир с трех до пяти раз в неделю.







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