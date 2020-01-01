В районных отделах Следственного комитета прошли массовые кадровые перестановки Поделиться Поделиться Твитнуть

В следственном управлении СК России по Пермскому краю прошли массовые кадровые перестановки. Сменились руководители подразделений в отделах трёх районов краевого центра, а также в Краснокамске, Лысьве, Чусовом и Кунгуре, сообщает телеканал ВЕТТА.

Массовая ротация, проведённая приказом Следственного комитета России, состоялась 15 января, в день образования СКР.



В частности, следственный отдел Дзержинского района Перми возглавил подполковник Сергей Резвухин, который до этого руководил СО в Лысьве. Отдел Орджоникидзевского района Перми возглавил полковник Николай Платунов, занимавший до этого аналогичную должность в Дзержинском районе. В свою очередь, руководить СО по городу Лысьве будет полковники юстиции Владимир Батуев.



Кроме этого, главным следователем в городе Чусовом станет Виталий Игнатенко, занимавший до этого пост руководителя СО в Кунгуре, который сейчас возглавит полковник Алексей Тимохов.



Руководить СО по Индустриальному району Перми будет Дмитрий Острянский. До этого он занимал аналогичную должность в Краснокамске. Соответственно, на его место перевели бывшего руководителя СО Индустриального района Игоря Лыкова.

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