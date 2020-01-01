Мария Сыропятова Корпорация «ВСМПО-Ависма» исключена из санкционного списка США Поделиться Поделиться Твитнуть

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ОАО «ВСМПО-Ависма» исключено из санкционного списка США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ американского министерства торговли.

В документе указывается, что ОАО «ВСМПО-Ависма» исключается из списка военных пользователей, так как это наименование дублирует другое — «Копорация ВСМПО-Ависма». При этом сообщается, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого не произошло, так как комитет по проверке к решил, что компания не относится к конечным военным пользователям.

Напомним, в декабре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма», владеющая производственными комплексами в Березниках и Верхней Салде, была включена американским ведомством в этот список. Для работы с такими организациями американские компании должны будут получать разрешение властей. При этом в официальном ответе корпорации «ВСМПО-Ависма» говорится, что при производстве применяют только российские технологии, а значит, это не должно оказать влияния на производственные процессы.

«ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших в мире производителей титана, обеспечивалющий до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus Group и 100% — Embraer.

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