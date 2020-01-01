Алиса Окулова Чиновников будут наказывать за оскорбление граждан Штраф может достигать 150 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 15 января, вступают в силу поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан.

Чиновники и должностные лица всех уровней могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалифицированы на срок до одного года, а при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с возможной дисквалификацией сроком до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Наказания будут касаться не только устных высказываний, но и комментариев в социальных сетях.

Оскорблением будет считаться унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, как действует сейчас, но и в иной форме, «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».

При этом предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

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