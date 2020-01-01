Алиса Окулова На территории Прикамья в ближайшее время планируется снять шесть кинофильмов На рибейт претендуют семь кинокартин Поделиться Поделиться Твитнуть

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе

Константин Долгановский

Пермская кинокомиссия подвела итоги первого этапа по отбору получателей рибейта — субсидий из бюджета Прикамья на возмещение части затрат кинокомпаниям, которые снимают российские фильмы на территории региона. Члены комиссии рассмотрели семь заявок.

Как сообщили в министерстве культуры Пермского края, на получение рибейта претендует фильм «Одна» режисёра Дмитрия Суворова (этот фильм уже снят). А также запланированные к съёмкам в регионе картины: приключенческая история «Чук и Гек» режиссёра-постановщика Александра Котта. Комиссия также рассматривает драму «Подельники» режиссера Евгения Григорьева и киноленту «Многотрудная жизнь второгодника Семёнова» режиссёра Антона Богданова. Кроме этого, в крае снимут историческую драму про династию Романовых под названием «Романовы: преданность и предательство». На рибейт также претендует фильм «12 стульев», съёмки которого пройдут летом в Перми и в Кунгуре, и анимационный мультфильм к 300-летию Перми «Мир пермского периода, или Приключения Маруси и Платона».

Съёмки фильмов прошли или будут проходить на территории Перми, Пермского края и его достопримечательностей: на Шумихинских скалах, Усьвинских столбах, берегах реки Чусовой.

По итогу заседания все семь проектов допущены до второго этапа, на котором будет принято решение о предоставлении рибейта. Заседание состоится не позднее 20 сентября 2021 года.

Напомним, общая сумма рибейта не может быть больше 50% от объёма средств, потраченных на кинопроизводство на территории региона.

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