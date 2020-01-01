Татьяна Сукрушева Олег Кивокурцев покидает Общественную палату из-за своей основной работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании «Промобот»

Директор по развитию ООО «Промобот» Олег Кивокурцев 11 января подал заявление о выходе из состава Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.

«Я принял такое решение, поскольку из-за серьёзной нагрузки на основной работе у меня не получается уделять должное внимание организации. Не хотелось подводить представителей палаты, честно говоря, считаю, что приношу ей мало пользы, — пояснил «Новому компаньону» Олег Кивокурцев.

При этом он допустил возвращение в палату в будущем.

Депутаты Законодательного собрания планируют объявить о замещении вакантного места уже в январе.



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