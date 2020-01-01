Татьяна Сукрушева Мобильная связь в этом году может подорожать на 15–16% Это коснётся тарифов с абонентской платой до 900 руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

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По прогнозу информационного агентства Content-Review, в 2021 г. в России ожидается повышение тарифов на сотовую связь на 15–16%, сообщает издание «Ведомости».

В первую очередь это коснётся тарифов с ежемесячной абонентской платой в диапазоне 500–900 руб., «так как их пользователи более лояльны к повышению стоимости».

Кроме того, ожидается повышение цен на дополнительные услуги сотовых операторов: облачное хранение данных, sms-информирование о пропущенных вызовах, а также международные и междугородние переговоры.

По мнению аналитиков, повышение тарифов должно компенсировать расходы операторов на выполнение требований новых законов, например, закона о хранении записей разговоров и переписок. Также это связано с выпавшими или сокращёнными из-за пандемии COVID-19 статьями доходов: международный роуминг, выручка операторской розницы.

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