Татьяна Сукрушева
Мобильная связь в этом году может подорожать на 15–16%
Это коснётся тарифов с абонентской платой до 900 руб. в месяц
По прогнозу информационного агентства Content-Review, в 2021 г. в России ожидается повышение тарифов на сотовую связь на 15–16%, сообщает издание «Ведомости».
В первую очередь это коснётся тарифов с ежемесячной абонентской платой в диапазоне 500–900 руб., «так как их пользователи более лояльны к повышению стоимости».
Кроме того, ожидается повышение цен на дополнительные услуги сотовых операторов: облачное хранение данных, sms-информирование о пропущенных вызовах, а также международные и междугородние переговоры.
По мнению аналитиков, повышение тарифов должно компенсировать расходы операторов на выполнение требований новых законов, например, закона о хранении записей разговоров и переписок. Также это связано с выпавшими или сокращёнными из-за пандемии COVID-19 статьями доходов: международный роуминг, выручка операторской розницы.
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