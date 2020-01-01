С начала пандемии COVID-19 в Пермском крае заболели более 35 тыс. жителей За сутки зафиксировано 294 новых случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 294 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период скончались 20 инфицированных, 299 — вылечились.

Таким образом, за всё время с начала пандемии общее количество инфицированных достигло 35 106 человек, из них 28 502 вылечились, 2233 — скончались (1282 — напрямую от вируса, 951 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2317 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 89 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 38,9%.

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