В пермском аэропорту заработали телетрапы Их смонтировали ещё в августе прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В международном аэропорту «Пермь» 15 января заработали все пять телетрапов. Они подведены к трём галереям аэропорта (по два – к боковым, и один – к центральной). Первыми ими воспользовались пассажиры рейса «Аэрофлота» до Москвы.

Напомним, пять телетрапов производства компании ThyssenKrupp прибыли в Пермь ещё в июне 2019 года. Монтажные работы были завершены в августе 2020 года. Задержка с их запуском была связана с получением разрешения Росавиации на эксплуатацию нового перрона, стоянки самолётов и рулёжной дорожки.

Бетонные работы на перроне завершились в сентябре, далее в течение месяца «набиралась» его прочность. Пробы бетона были отправлены в Москву, и 14 января Росавиация выдала разрешение на допуск телетрапов к эксплуатации.

Далее в аэропорту начнётся второй этап реконструкции. Он включает укрепление и реконструкцию взлётно-посадочной полосы.

Константин Долгановский

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