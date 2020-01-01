Наталья Радкевич В Прикамье за нарушение эпидрежима с начала пандемии возбуждено более 33 тыс. административных дел В среднем ежедневно составляется около 80 протоколов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За нарушение противоэпидемиологического режима с начала пандемии в Пермском крае возбуждено более 33 тыс. административных дел. Об этом доложил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Самые распространённые нарушения — несоблюдение персоналом объектов и посетителями масочного режима, отсутствие необходимого запаса масок, отсутствие входного контроля сотрудников, отсутствие дезинфицирующих средств и антисептиков, устройств для обеззараживания воздуха.

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