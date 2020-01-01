Алиса Окулова Житель Чусового пытался продать более 3 тыс. л контрафактного спирта перед Новым годом За это его оштрафовали на 800 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Чусового накануне новогодних праздников пытался незаконно продать 3,3 тыс. л нелицензированного спирта. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Спирт содержался в 201 канистре и 272 пластиковых бутылках, продавать он собирался в своём гараже.

Как уточнили в прокуратуре, во время заседания суда он признал свою вину, из-за этого суд наказал его штрафом в 800 тыс. руб. При этом, он уже выплатил всю сумму.

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