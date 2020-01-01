Алиса Окулова С 16 января откроется новая трамвайная линия на ул. Революции По ней пустят трамваи маршрутов №6 и №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В субботу, 16 января, в Перми для трамваев открывается реконструированный участок ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Об этом в соцсетях сообщил врио главы Перми Алексей Дёмкин.

По линии запустят трамваи маршрутов №6 «Станция Пермь II» — «ОАО «Велта» и №11 «Школа №107» — «Микрорайон Висим».

Напомним, реконструкция участка включала не только укладку трамвайных путей, но и расширение проезжей части. Работы начались в ноябре 2018 года.

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