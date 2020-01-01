Татьяна Сукрушева В Перми аптечная сеть оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение законодательства о наркотических средствах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сеть ООО «Аптеки «Будь здоров!» оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ). Об этом сообщает краевая прокуратура.

«Установлено, что работники аптеки (ул. Космонавта Леонова, д. 51) нарушали правила отпуска наркотических средств, ведения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также порядок проведения их ежемесячной инвентаризации», — пояснили в прокуратуре.

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