Пермские нефтяники завершили инвестпроект ценой 2,5 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершило масштабную реконструкцию газокомпрессорной станции (ГКС) «Кокуй» на юге Пермского края. В рамках проекта продолжительностью шесть лет на ГКС построены новые объекты, благодаря которым её мощность возросла на 62% — с 375 млн кубометров газа в год до 608 млн кубометров газа в год, отмечает пресс-служба компании.

В ходе реализации проекта были возведены подстанция «Маринкино», компрессорный цех, распределительное устройство, трансформаторная, котельная, склад реагентов и установка осушки газа.

«Среди наших основных задач — интенсивная разработка перспективных месторождений юга Прикамья. С учётом того, что извлекаемые запасы газа здесь превышают первоначальный прогноз, реконструкция и наращивание мощностей ГКС «Кокуй» было вопросом первой необходимости. Важно, что всё основное оборудование обновлённой станции — российского производства», — отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков.

Общая стоимость работ по реконструкции ГКС — 2,5 млрд рублей.



Газокомпрессорная станция «Кокуй» введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Она предназначена для приёма, компримирования и транспортировки природного и попутного нефтяного газа с южных месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в Кунгурском, Ординском, Уинском, Чернушинском, Куединском и Октябрьском округах Пермского края.

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