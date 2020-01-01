Елена Лодыгина журналист Пермская горполиклиника закупит лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Городская клиническая поликлиника Перми провела аукцион на закупку лекарств против коронавируса. В частности, поликлиника планирует закупить азитромицин (300 шт.), цефтриаксон (1,2 млн шт.), левофлоксацин (1 тыс. шт.) и амоксициллин (3 тыс. шт.) на сумму 186,9 тыс. руб. По итогам аукциона контракт будет заключён по максимальной стоимости с единственным участником — АО «Виру-Екатеринбург».

Напомним, ранее правительство Пермского края сообщало о том, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин договорился с компаниями-производителями о поставке в регион противовирусных медикаментов: арбидола (127 тыс. пачек), номидеса (15 тыс. упаковок) и азитромицина (10 тыс. пачек).

На закупку препаратов от коронавируса по поручению президента России Владимира Путина Министерством здравоохранения РФ в Пермский край было направлено почти 98 млн руб. Препаратами планировалось обеспечить 12,5 тыс. жителей региона. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, закупки и поставки лекарств в регионе проходят поэтапно. Некоторые лекарства поликлиники закупают самостоятельно для лечения больных на дому. Всего проведено 39 закупок на поставку лекарств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.