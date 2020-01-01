Елена Лодыгина журналист УМВД не смогло взыскать с пермской администрации затраты на ремонт бесхозных трубопроводов Полиция за свой счёт устраняла последствия коммунальной аварии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

17-й Арбитражный апелляционный суд 13 января отменил решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании с администрации Перми больше 1 млн руб. за убытки, связанные с коммунальной аварией.

Как сказано в материалах дела, Управление Министерства внутренних дел Перми вынуждено было за собственный счёт отремонтировать два участка горячего водоснабжения и отопления — на ул. Уральской, 90 и ул. Куйбышева, 64. Спорные сети водоснабжения подлежали передаче в муниципальную собственность, но не были переданы. Поэтому, когда на теплосетях произошла авария, контракты на проведение восстановительных работ пришлось заключать УМВД.

Истец ссылается на то, что после выполнения восстановительных работ он уведомил горадминистрацию о необходимости возместить понесённые затраты на сумму 1,088 млн руб. Однако департамент ЖКХ Перми заявил, что факт бездействия администрации Перми отсутствует.

Представитель ООО «Пермская сетевая компания» заявил в суде, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Перми обязан обеспечивать содержание и проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры до даты принятия указанных объектов на учёт в качестве бесхозяйных. Однако спорные сети не были внесены в реестр муниципальной собственности по причине бездействия ответчика.

Арбитражный суд удовлетворил требования истца и обязал горадминистрацию выплатить необходимую сумму УМВД, но 17-й Арбитражный апелляционный суд это решение отменил.

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