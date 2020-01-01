В Перми сильные морозы сменятся мощными снегопадами Температура резко начнёт повышаться с 14 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие трое суток в Пермском крае ожидается резкое изменение погодных условий, связанное с прохождением двух юго-западных циклонов. На смену морозам в регион придут сильные снегопады и резкие колебания температуры воздуха вплоть до 17 января. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

К вечеру 14 января не территории Прикамья увеличится облачность и потеплеет до –15°, по северу — до –22°…–25°, в Перми — до –17°…–18°. В ночь с четверга на пятницу в Перми может выпасть 6–8 мм осадков. Температура воздуха повысится до –7°…–12°, по крайнему северу — до –15°.

Однако в ночь на субботу по северу и западу Пермского края похолодает до –17°…–22°, на юге сохранится тёплая погода –9°…–13°. За период с 15 по 17 января высота снежного покрова в Перми может увеличиться до 45 см или более.

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