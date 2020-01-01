Елена Синица В новогодние праздники нарушения эпидемрежима выявлены в 198 магазинах, кафе и учреждениях культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото zen.yandex.ru

По данным управления Роспотребнадзора, в период со 2 по 10 января нарушения противоэпидемического режима выявлены в 198 организациях Пермского края. Нарушения зафиксированы в объектах сферы общепита, услуг, транспорта, медицины, культуры и спорта, продовольственной и непродовольственной торговли.

В частности, нарушения замечены в магазине обуви и аксессуаров Kari, одной аптеки «Планета здоровья», салоне сотовой связи «Билайн», магазинах «Посуда центр сервис»; в культурно-досуговых учреждениях: кинотеатрах «Юность» в Чусовом и LMZ Cinema в Лысьве, Лысьвенском театре драмы им. А. А. Савина; на горнолыжном курорте «Такман», в кафе «Япона Матрёна».

В числе основных нарушений: персонал работает без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха, нет запаса масок, невыполнение «входного фильтра», применение антисептиков неизвестного происхождения.

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