Пермская краевая филармония представляет эксклюзивный проект к 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В концертной программе «Шагает солнце по бульварам» (6+) прозвучат ярчайшие музыкальные шедевры прославленного советского композитора. Об этом сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

«Мелодия — это экспромт сердца, запас жизненных впечатлений, и когда эти впечатления переполняют тебя, тогда и нужно садиться за рояль», — эти слова принадлежат безгранично талантливому композитору Арно Бабаджаняну.

Песни Арно Бабаджаняна мгновенно становились хитами. «Лучший город земли», «Свадьба», «Чёртово колесо», «Королева красоты», «Солнцем опьянённый» — без них трудно представить себе музыкальную жизнь нашей страны 1960-х–1970-х годов.

Его отличало особое умение — слышать музыку времени. После Московского фестиваля молодёжи и студентов 1957 года в советскую музыку ворвался твист. Арно Бабаджанян и Леонид Дербенёв сразу написали свой, советский твист — песню о Москве «Лучший город земли», мгновенно ставшую популярной.

Красоту и стройность его мелодий, несомненно, подпитывала родная земля — прекрасная Армения. Но дарование его было крупнее узких национальных рамок. Он был скорее гражданином мира, его песни знали и любили повсюду — в Москве и Париже, Нью-Йорке и Баку, и конечно, в Ереване.

Любителям эстрады Арно Бабаджанян известен как знаменитый композитор-песенник, но эта слава несколько затмила другие стороны его творчества, а между тем он был выдающимся пианистом и автором целого ряда камерных, инструментальных и симфонических сочинений.

Композитор сотрудничал и дружил с такими поэтами, как Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Леонид Дербенёв и многими другими. Часто бывало, что стихи писались уже на готовую музыку. Но одно своё произведение — «Ноктюрн» — Бабаджанян категорически отказывался давать поэтам: хотел, чтобы у него, как у Мендельсона, была своя песня без слов. И только после смерти композитора Роберт Рождественский написал к этой проникновенной лирической мелодии глубокие пронзительные стихи о любви. Лучшим исполнителем песни стал Муслим Магомаев. И сегодня, спустя уже почти сорок лет, знаменитый «Ноктюрн» продолжает восхищать своей задушевностью и красотой.

Арно Бабаджанян ушел из жизни в 1983 году, на пике своей популярности. Даже будучи тяжело больным, он оставался для всех жизнерадостным человеком с большим и добрым сердцем, как и его музыка. Каждое из произведений этого выдающегося композитора наполнено радостью, светом, удивительной силой и красотой.

В юбилейной концертной программе примут участие: камерный оркестр «Орфей» (художественный руководитель и дирижёр — лауреат национальной общественной премии «Серебряный голубь», лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства Петр Юрков); солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Маргарита Соснер, сопрано; лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей Наталья Сафиулина, сопрано; солист «ПермьКонцерта», лауреат международных конкурсов Владимир Печёнкин, баритон; солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алексей Герасимов, баритон; лауреат премии Немтина в сфере культуры и искусства, лауреат всероссийского и международного конкурсов Наталья Шамарина, фортепиано; лауреат российских и международных конкурсов Гульназ Гарипова, фортепиано; солистка оркестра театра «Орфей», лауреат международных конкурсов Елизавета Гладких, скрипка; солист Пермского губернского оркестра Константин Березин, саксофон.

21 января в 19:00. Органный концертный зал.

Подробности и билеты — на сайте: https://filarmonia.online/

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.