С начала пандемии в Прикамье скончались более 2,2 тыс. инфицированных коронавирусом жителей За сутки скончались 17 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавиурсом. Также за этот период 17 инфицированных скончались и 311 вылечились.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье COVID-19 выявлен у 34 812 человек. Из них 2213 — скончались (1273 — напрямую от вируса, 940 — от сопутствующих заболеваний), 28 213 человек вылечились.

На карантине находятся 2029 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 90 инфицированных, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях медчреждений региона составляет 39%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.