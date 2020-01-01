Мария Сыропятова В Пермском крае за год на 9,2% вырос объём перевозок химических и минеральных удобрений по железной дороге Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погрузка в Пермском крае по железной дороге химических и минеральных удобрений составила 16,3 млн т, что на 9,2% больше, чем предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

В целом погрузка в Пермском крае в 2020 году составила 45,5 млн т, что выше показателей 2019 года на 1,4%. Рост погрузки наблюдается в категориях строительных грузов — 3,5 млн т (+4,3%), чёрных металлов — 247,8 тыс. т (+5,3%), лома чёрных металлов — 469,6 тыс. т (+3,1%), нефти и нефтепродуктов — 8,6 млн т (+1%).

Снижение погрузки произошло промышленного сырья и формовочных материалов — 9,3 млн т (-7,9%), руды железной и марганцовой — 313,1 тыс. т (-21,5%), цемента — 748,5 тыс. т (-18,1%), химикатов и соды — 2,3 млн т (-0,2%), и лесных грузов — 730,3 тыс. т (-0,2%).

При этом грузооборот по железной дороге в Пермском крае в 2020 году вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11,1% и составил 58,5 млрд т/км.

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