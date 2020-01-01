Елена Синица HeadHunter: у 3% соискателей на собеседованиях интересовались сексуальной ориентацией Чаще всего из непрофессиональных вопросов интересовались семейным положением Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 82% российских соискателей сообщили, что на собеседовании у них интересовались семейным положением. При этом среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% и 78% соответственно). Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru.

Кроме того, по данным исследования, около 9% респондентов спрашивали о знаке зодиака, у 7% — о внешности и политических взглядах. Помимо этого, у 3% соискателей интересовались сексуальной ориентацией.

С вопросами о знаке зодиака на собеседованиях чаще сталкиваются соискатели из HR-сферы, о политических взглядах, внешности и сексуальной ориентации — из сферы искусства и масс-медиа.

Примерно 28% респондентов считают, что их ответы повлияли на итог собеседования. Около

50% так не считают, ещё 22% затруднились с ответом.

Отмечается, что более половины респондентов (52%) заявили, что были приняты на работу после таких вопросов, 27% — не были. Около 12% утверждают, что им сделали оффер, но они его не приняли, ещё 8% сказали, что оффера не получили, но даже в случае получения они бы его не приняли.

Также в исследовании сообщается, что вопрос о семейном положении приемлем для большинства респондентов (79%). Доля тех, кто считает, что спрашивать о знаке зодиака допустимо, составила 35%. Ещё 23% не против вопросов о внешности кандидата, 12% считают нормальными вопросы о сексуальной ориентации, 15% — о политических взглядах.

Примечательно, что почти каждому четвёртому мужчине важна сексуальная ориентация коллег. В сфере безопасности это важно почти для каждого третьего. Политические взгляды коллег важны для 16% маркетологов, принявших участие в опросе, а вопросы внешности коллег беспокоят 28% топ-менеджеров. Знак зодиака коллег чаще всего важен для представителей медико-фармакологической сферы: этот вариант среди них выбрали 13%.

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