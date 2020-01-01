Елена Синица SuperJob: больше половины пермских врачей готовы переехать в другие города ради работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми врачи и руководители чаще других специалистов готовы переехать в другие города ради работы. Доля врачей, желающих переехать, составила 57%, а руководителей — 56%. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Отмечается, что для пермских врачей и руководителей наиболее желаемые города для переезда — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По данным исследования, у прорабов (53%) и квалифицированных рабочих (52%) Москва не вошла в топ предпочтений: у прорабов в приоритете Санкт-Петербург, Иркутск и Уфа. У рабочих — Екатеринбург, Красноярск и Санкт-Петербург.

Реже всего рассматривают возможность переезда из Перми бизнес-аналитики (19%). Для них наиболее предпочтителен переезд в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В целом по России чаще всего планируют переезд ради работы жители Омска, Красноярска и Челябинска. Реже всего — жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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