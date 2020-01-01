Татьяна Сукрушева Минприроды Пермского края вынесено предупреждение за нарушение антимонопольного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

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Краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии обвиняется в нарушении закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Установлено, что ведомство сдавало в аренду «отдельному хозяйствующему субъекту» лесные участки в Кунгурском районе без проведения торгов. То есть, по мнению УФАС, для арендатора ООО «Телец-Агро» были созданы преимущественные условия.

Минприроды Пермского края выдано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Также в срок до 25 февраля 2021 г. ведомству необходимо вернуть в казну арендованные лесные участки из пользования ООО «Телец-Агро».

«В случае невыполнения предупреждения будет возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства», — пояснили в управлении.

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