Елена Синица В Госдуме разрабатывается законопроект об отмене обязательного ОГЭ Проект будет вынесен на рассмотрение в марте-апреле 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Весной депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же — полная отмена ОГЭ», — сообщил Максим Зайцев.

Кроме этого, он добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. По мнению парламентария, оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию.

Отмечается, что необходимо разработать альтернативу этому экзамену, с опорой на собственный опыт и зарубежные практики.

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