Алиса Окулова За ЦУМом запланировано строительство шестиэтажного жилого дома Застройщик планирует построить там жильё повышенной комфортности Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми за ЦУМом, на Петропавловской, 52, владелец участка — компания «ПМД» — планирует построить шестиэтажный клубный дом повышенной комфортности. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». В 2020 году участок застройщик выкупил у ГК «ЭКС».

Ранее на этом месте стояло двухэтажное здание, в котором размещался салон-магазин «Эскиз». Затем здание было снесено.

При этом осенью прошлого года Ленинский районный суд признал виновным ООО «СК Атриум» (проводило работы по сносу) в нарушении закона, допущенном при сносе здания, и назначил компании штраф в 100 тыс. руб.







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