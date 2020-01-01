Антитела к COVID-19 выявлены у 26,5% сдавших тесты жителей Пермского края Всего проведено 308 тыс. тестов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, антитела к коронавирусу выявлены у 26,5% сдавших тесты жителей Пермского края (всего на антитела в частных и государственных лабораториях сдано 308 тыс. тестов).

В регионе подобные исследования проводятся в 19 лабораториях. По официальным данным на полдень 13 января, с начала пандемии заразились 34,5 тыс. жителей, из них вылечились 27,8 тыс. человек.

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