Татьяна Шестакова: «Запретим по закону высаживать детей из общественного транспорта» Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания, председатель пермского регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Татьяна Шестакова назвала неприемлемой ситуацию с высадкой школьника из автобуса из-за отсутствия маски. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

По сообщениям ряда СМИ и соцсетей, в Перми школьника без медицинской маски высадили из автобуса на мороз. Это сообщение вызвало возмущение Татьяны Шестаковой, депутата ЗС, председателя регионального общественного совета партпроекта «Крепкая семья».

Татьяна Шестакова:

— Мне казалось, что за 2020 год общими усилиями нам удалось поднять волну и донести до всех транспортников: будьте добросердечны и ответственны перед нашим будущим, перед детьми, давайте перестанем высаживать их из общественного транспорта, если им не хватает денег за проезд или отсутствует защитная маска. Не получилось — сегодня в 20-градусный мороз в Закамске кондуктор высадила школьника из «двадцатки», ему пришлось добираться домой пешком.

Несмотря на командировку, Татьяна Шестакова оперативно отреагировала на материал в СМИ.

«Прямо сейчас обзваниваю городской департамент транспорта, Роспотребназор и другие структуры, параллельно с командой разбираемся в нормативке. Мы обязаны выработать единое решение в этом вопросе, обязательное для выполнения. Нет маски у ребенка — предоставь. Это такая же услуга, как и, например, поход в магазин, где у входа всегда есть самые простые, самые дешёвые маски, десяток которых стоит не больше рубля. Самое главное, до конца зимы я подготовлю законопроект, запрещающий высаживать ребёнка без маски из общественного транспорта при опасных метеоявлениях. Подобные нормы уже работают в Новосибирской области, обязательно посоветуюсь с сибирскими коллегами. Откладывать точно нельзя. Будем действовать решительно», — подытожила Татьяна Шестакова.

Отметим, в октябре 2020 года состоялось первое экспертное совещание на площадке партпроекта «Крепкая семья» по обеспечению безопасности школьников в общественном транспорте. Общественники включились в процесс доработки номинативно-правового акта, закрепляющего правила поведения кондукторов с несовершеннолетними. Перевозчикам была выслана инструкция, согласно которой кондуктор не высаживает несовершеннолетнего из общественного транспорта при безбилетном проезде и сообщает о такой ситуации в департамент для сбора статистической информации. До конца прошлого года Татьяна Шестакова приняла также участие в нескольких профильных совещаниях на эту тему, работа будет продолжена в связи с новыми фактами высадки детей.

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